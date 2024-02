Bauzà insisteix que els drets lingüístics «no poden anar en contra de la concòrdia i la convivència»

El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, ha insistit aquest dimarts, pel que fa a la polèmica de l'expulsió de l'entrenador de la UE Petra, que els drets lingüístics «no poden anar en contra de la concòrdia i la convivència».

D'aquesta manera s'ha pronunciat al debat de les preguntes de control al Govern al ple del Parlament, a la pregunta de Sergio Rodríguez, de VOX, sobre la qüestió.

El conseller reitera que l'entrenador expulsat es va adreçar a l'àrbitra «de manera poc respectuosa» però no té en compte les referències a la llengua que la pròpia àrbitra recull a l'acta -l'entrenador va «perpetuar en el seu dialecte»- en què remarca que l'entrenador de la UE Petra es va adreçar a ella en català.

A més, la UE Petra explica que en el descans es va produir «una conversa entre el nostre entrenador i l'àrbitra del partit on aquesta li diu en vàries ocasions 'en castellano' sense en cap cas demanar-li que canviés la llengua en la que estava parlant de forma educada. A més, en un moment de la conversa s'adreça al nostre entrenador amb les següents paraules: 'Estamos en Mallorca, Mallorca es parte de España, no España parte de Mallorca y usted me tiene que hablar en castellano'».

Per a Bauzà, en tot cas, el que és més «rellevant» és que la polèmica ha desembocat en una denúncia per amenaces de mort a l'àrbitra a les xarxes socials.