Bauzà, conseller d'Esports: «Primer el respecte, després la llengua»

El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, ha argumentat que l'expulsió de l'entrenador de la UE Petra va venir motivada per una falta de respecte a l'àrbitra i que, segons ell, «la llengua passa a un segon pla».

Entitats de la societat civil i partits polítics com MÉS per Mallorca i El Pi han exigit respecte als drets lingüístics dels catalanoparlants i que hi hagi conseqüències per a la responsable. Per la seva part, el Comitè de Competició de la Federació de Futbol de les Illes Balears ha obert un expedient ordinari per a aclarir què va passar durant el partit i dona un termini de sis dies a les parts per a presentar-hi al·legacions i proves.

Concretament i segons la versió de l'àrbitra, li va «pregar» a l'entrenador que li parlàs en castellà, però l'entrenador va «perpetuar en el seu dialecte» i tot i admetre que no l'entenia, sí que va entendre «certes faltes de respecte» i va decidir expulsar-lo.

A més, la UE Petra explica que en el descans es va produir «una conversa entre el nostre entrenador i l'àrbitra del partit on aquesta li diu en vàries ocasions 'en castellano' sense en cap cas demanar-li que canviés la llengua en la que estava parlant de forma educada. A més, en un moment de la conversa s'adreça al nostre entrenador amb les següents paraules: 'Estamos en Mallorca, Mallorca es parte de España, no España parte de Mallorca y usted me tiene que hablar en castellano'».

El conseller d'Esports ha admès, en tot cas, que el fet que la col·legiada es referís al català com a dialecte «també va ser una falta de respecte». No obstant això, nega que s'hi produís una discriminació lingüística: «S'expulsa l'entrenador per una manca de respecte a la persona que dirigeix el partit, no per un tema de la llengua».

«Quan es tracta d'un tema de respecte, la llengua passa a un segon lloc. L'entrenador s'adreça a l'àrbitra i li falta el respecte. És un tema d'humanitat i valors en què la llengua passa a un segon pla. Primer el respecte a les persones, després la llengua», ha insistit.