Córdoba es defensa i assegura que tot està orquestrat pel PP i Sa Unió per fer-lo fora

El president del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, s'ha defensat aquest dijous i assegura que «és mentida» que hagi demanat un sobresou de 4.000 euros i manté que va demanar els diners per compensar les despeses parlamentàries. A més, manifesta que tot està orquestrat pel PP i Sa Unió per fer-lo fora de la institució.

Cal explicar que Sa Unió forma part del Grup Mixt, que rep 11.000 euros mensuals per a les despeses dels parlamentaris, i Sa Unió en rep concretament 2.700 euros.

Els vuit consellers de Sa Unió demanaren aquest dimecres la seva dimissió i exposaren que Córdoba havia demanat un sobresou d'entre 3.000 i 4.000 euros. Si a partir de dilluns, Córdoba no ha dimitit, els vuit consellers mantendran converses amb l'oposició per fer una moció de censura. Si això no és possible, estudien fer una dimissió en bloc, segons han manifestat a Ràdio Illa.

Des de l'oposició diuen que és la crisi més greu que ha patit la institució de Formentera i asseguren que si aquesta situació segueix, poden arribar a convocar eleccions anticipades.