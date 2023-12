Costa confirma que Córdoba volia «condicionar l'estabilitat del Govern» a canvi d'un sobresou de 4.000 euros

El portaveu del Govern, Antoni Costa, ha confirmat aquest dijous que el diputat de Sa Unió i president del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, pretenia «condicionar l'estabilitat del Govern» pressionant «no en funció dels interessos de Formentera i els seus ciutadans, sinó en funció dels seus interessos personals».

Així s'ha expressat Costa quan li han demanat si és cert el que va denunciar Sa Unió i Córdoba va pressionar el Govern per rebre un sobresou de 4.000 euros mensuals. «El que varen dir els representants de Sa Unió en la roda de premsa és cert», ha confirmat Costa.

En aquesta línia, Costa ha mantingut que quan Córdoba afirmava que les seves diferències amb el Govern eren per defensar els ciutadans de Formentera, no era «cert». «Plantejava una situació de condicionament de l'estabilitat per raons que no tenen a veure amb els interessos de Formentera, sinó personals», ha declarat.

En aquest sentit, el que també és titular d'Hisenda ha explicat que va mantenir reunions amb Córdoba en la Conselleria i que s'entengueren «perfectament» pel que fa a projectes que implicaven a l'illa, negant així que hi hagués divergències sobre temes que afecten a la ciutadania.

«No hi ha hagut cap qüestió que ens hagi plantejat Córdoba que no sigui perfectament negociable i es pugui dur a terme», ha dit el vicepresident del Govern, que ha afegit que «no es pot utilitzar» aquest argument com a "excusa".

El vicepresident ha reconegut que la situació «no és agradable» pel Govern, però en qualsevol cas s'ha mostrat tranquil per l'estabilitat política, ja que el vot de Córdoba «no és decisiu» comptant amb l'acord amb Vox, que té set diputats després de la partida de Xisco Cardona.

«Ens agradaria que no s'hagués produït la situació a Formentera, però òbviament l'estabilitat del Govern i la majoria parlamentària no està compromesa pel diputat de Formentera», ha apuntat.

A més, el conseller ha considerat que no correspon al Govern, sinó al seu partit, «recomanar res» a Córdoba respecte si ha de renunciar a l'acta de diputat.