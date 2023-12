L'exgerent de l'Ibetec, acusat d'agressió sexual, tornarà a ser tema de debat al ple del Parlament

La destitució del gerent de l'Ibetec, Juan Antonio Serra, acusat d'agressió sexual, tornarà a ser un dels temes de debat al ple del Parlament.

Segons recull l'ordre del dia de la propera sessió plenària, aprovat per la Mesa del Parlament i la Junta de Portaveus, en el debat de la sessió de control, hi ha previstes fins a set preguntes als membres del Govern sobre aquesta qüestió.

D'aquesta manera, els diputats del PSIB tenen previst demanar als consellers sobre la condició de feminista del Govern, el paper de la Conselleria de Presidència en la destitució de Serra i el tractament que es dona a les víctimes de violència masclista.

Mentrestant, per part de MÉS per Mallorca, la diputada Marta Carrió farà una pregunta també sobre eliminació de la violència, i el portaveu, Lluís Apesteguia, demanarà a la presidenta del Govern, Marga Prohens, per «la confiança cega en la paraula de l'agressor».

Finalment, la diputada d'Unides Podem, Cristina Gómez, exigirà a la líder autonòmica que digui clarament si tots els membres del Govern estan compromesos amb el compliment del codi ètic.

En tot cas, és esperable que, com va passar al darrer ple, la qüestió sigui present més enllà del contingut concret de les preguntes o les iniciatives.