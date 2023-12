Creus que Antoni Costa hauria de dimitir per haver col·locat un agressor sexual com a gerent de l'Ibetec?

Polèmica encesa amb el Govern. Antoni Costa, vicepresident i conseller d'Hisenda, Economia i Innovació, ha demanat «disculpes» aquest divendres per haver nomenat Juan Antonio Serra Ferrer gerent de l'Ibetec. Serra ha estat acusat d'un delicte d'agressió sexual i s'enfronta a una pena de tres anys presó.

El meu greu, però, és que Costa ja era coneixedor dels fets abans de col·locar-lo en el seu càrrec. Serra presumptament va intentar besar i llepar la cara a una desconeguda en un restaurant de Palma i va propinar un cop de puny a un dels policies que el va detenir quan intentava fugir el maig de 2022.

En el moment dels fets, Serra impartia classes a la UIB, que el va suspendre de manera immediata. També va perdre la feina principal, en una empresa del sector sanitari. Tanmateix, aquest agost passat, el Govern de Prohens li va oferir el càrrec de director gerent de l'Ibetec, retribuït amb uns 57.000 euros anuals.

Costa ha destituït Serra i ha demanat disculpes, però la seva imatge ha quedat tacada. Tant MÉS per Mallorca com el PSIB-PSOE han demanat també la seva dimissió per encobrir un cas d'agressió sexual i posar-se del costat de l'agressor i no de la víctima.

