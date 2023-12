Sobiranistes d’arreu de l’Estat espanyol debaten sobre la transició ecològica i social

Aquest cap de setmana ha tengut lloc a Manacor la V Escola Sobiranista, organitzada pel CIEMEN, la Fundació Coppieters i les Fundacions Darder-Mascaró, sota el títol 'Sobirania i polítiques transformadores per a una transició ecosocial'. Un centenar de persones pertanyents al Fòrum Sobiranista, que aplega més de vint organitzacions i entitats sobiranistes d’arreu de l’estat espanyol, han compartit experiències i coneixements entorn a l’emergència climàtica, el model turístic, energètic, de mobilitat i les conseqüències socials, laborals i culturals.

La sessió inaugural, iniciada el passat divendres, amb la ponència titulada 'L’emergència climàtica: causes i possibilitats', va anar a càrrec de Pau de Vílchez, professor de Dret Internacional de la UIB, president del Comitè d’Experts per a la Transició energètica i el canvi climàtic de les Illes Balears amb la moderació de Maria Victòria Llull, secretària general de Mallorca Nova. Més tard, va tenir lloc la taula rodona a Can Lliro, Manacor, 'El repte plurinacional d’aquesta legislatura. Visions des de les esquerres sobiranistes dels països de l’Estat', amb Vicenç Vidal, diputat de Sumar MÉS al Congrés, Àgueda Micó, diputada de Compromís, Idurre Bideguren, senadora d’EH Bildu, Jorge Pueyo, diputat al Congrés de Chunta Aragonesista, Carme da Silva, senadora del Bloque Nacionalista Gallego, i Francesc-Marc Álvaro, diputat al Congrés d’Esquerra Republicana de Catalunya.

El dissabte, la primera sessió, amb el títol de 'Transició del model turístic', va comptar amb la presència de Margalida Ramis, portaveu del GOB, Biel Barceló, exconseller de Turisme del Govern de les Illes Balears, Sofia Rosano, militant del moviment independentista sicilià Trinacria, i Silvia Lidia Fancello, activista política i jurista sarda, membre d’Autonomia e Ambiente, xarxa de partits territorials, federalistes i autonomistes d’Itàlia. En segon lloc, la sessió 'Transició energètica i mobilitat' va estar formada per Torcuato Teixeira, assessor jurídic de la Federacion nacional de Cofradias Galegas i Mercedes Vidal Lago, experta en mobilitat, exregidora de l’Ajuntament de Barcelona 2015-2019 i expresidenta de TMB. La darrera taula, referida 'Transició justa', va comptar amb les intervencions de Mikel Otero, secretari de transició ecològica d’EH Bildu, Carme Porta experta en Renda Bàsica Universal, Alain Retiere, científic, activista ecologista bretó, i Andreu Escrivà, ambientòleg, divulgador científic i autor d’'I ara jo què faig? Com vèncer la culpa climàtica i passar a l’acció'.

Finalment, diumenge, es va organitzar una visita guiada per les principals rutes històriques de la memòria democràtica de Mallorca, com són el desembarcament de Bayo al 1936 a Porto Cristo i el cementeri de Son Coletes. L’historiador, Antoni Tugores, fou l’encarregat de donar a conèixer al conjunt de delegats internacionals el treball de recuperació i dignificació dels republicans represaliats pel franquisme. La jornada va acabar amb un sentit homenatge a Aurora Picornell i a la resta de víctimes del feixisme, amb la presència del batle de l’Ajuntament de Manacor, Miquel Oliver. El President de les Fundacions Darder-Mascaró, Miquel Rosselló, el President del CIEMEN, David Minoves i la membre del Bureau de Coppieters Foundation, Marta Bainka, varen cloure amb paraules d’agraïment i calendaritzant la futura trobada d’entitats sobiranistes l’any que ve.