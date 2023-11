El PSIB també exigeix la destitució del vicepresident del Govern pel fitxatge de l’exgerent de l’Ibetec, investigat per agressió sexual

El portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Iago Negueruela, ha demanat a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que doni explicacions pel fitxatge de l’exgerent de l’Ibetec, Juan Antonio Serra Ferrer, que és investigat per un cas d’agressió sexual.

En aquest sentit, Negueruela ha assegurat que estam davant uns «fets gravíssims que obliguen la presidenta a donar explicacions públiques d’una vegada, pel fet que el Govern hagi contractat a una persona denunciada per agressió sexual i per agressió a un policia, i pel fet que el cessament d’aquest dirigent s’hagi produït una vegada que s’ha publicat el cas».

Per això, Negueruela ha defensat que el vicepresident Costa coneixia aquesta situació que «devia esperar que no es publiqués, i una vegada s’ha conegut, el que ens hem de demanar si la senyora Prohens ho sabia». En el cas que la presidenta no en fos coneixedora, el portaveu del PSIB ha deixat clar que «el que ha de fer Prohens és exigir al seu vicepresident que demani disculpes i destituir-lo sense mitges tintes».

Negueruela també s’ha referit a Antoni Costa, dient que «abans de posar en més dificultats a la presidenta, el que ha de fer és demanar disculpes i dimitir per dignitat, perquè són uns fets que coneixia com a professor de la UIB, la qual va fer un procediment impecable que ell ha esmenat fitxant-lo amb els mateixos fets».

El portaveu del PSIB ha recordat que «els fets són absolutament reprovables i detestables, i amb tot el respecte per la presumpció d’innocència, hi ha uns atestats policials que són bastant clars, hi ha judici oral obert i s’han consignat les quantitats per poder fer front a les indemnitzacions que hi pugui haver i aplicar els atenuants corresponents».

Amb tot, Negueruela ha remarcat que «també volem saber si Costa va explicar aquestes investigacions al Consell de Govern que va ratificar el nomenament de Juan Antonio Serra Ferrer i que presidia Marga Prohens, o si el vicepresident no va donar explicacions, per la qual cosa quedaria clar que Prohens ha de cessar de forma imminent a Costa o facilitar que dimiteixi».

En qualsevol cas, el Grup Parlamentari Socialista demanarà les explicacions en la sessió de control del ple de dimarts, amb preguntes tant al vicepresident com a la presidenta.