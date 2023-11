MÉS exigeix la dimissió o la destitució del vicepresident del Govern pel cas de l’exgerent de l’Ibetec

MÉS per Mallorca ha exigit aquest dilluns la dimissió o destitució del vicepresident del Govern, Antoni Costa, pel cas de l’exdirector gerent de l’Ibetec, Juan Antonio Serra Ferrer, «a qui va nomenar essent coneixedor de l’agressió sexual que presumptament hauria comès, per la qual la Fiscalia sol·licita 3 anys de presó i per la qual ja va ser apartat de la Universitat de les Illes Balears».

«El vicepresident Costa ha quedat inhabilitat per exercir el seu càrrec», ha assegurat el portaveu del grup parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. Apesteguia ha explicat que el vicepresident i conseller Costa coneixia perfectament el cas d’agressió sexual de Serra Ferrer i que «va decidir rescatar-lo després que se l’apartàs de la UIB i posar-lo al capdavant d’una institució del Govern fent una clàssica mostra del pitjor del masclisme estructural que patim: el pacte permanent de solidaritat i silenci entre homes quan es produeixen agressions masclistes».

«El cessament del ja exdirector gerent de l’Ibetec era el mínim, però el seu nomenament ja no s’hauria d’haver produït i s’han d’assumir responsabilitats polítiques», ha considerat Apesteguia. En aquest sentit, el també coordinador general de MÉS per Mallorca ha assegurat que s’obren dues hipòtesis: «O bé Costa va amagar aquests fets a la presidenta Prohens i a la resta del Govern o bé va informar-ne la presidenta i la resta de Govern».

Si fos la primera hipòtesi, MÉS per Mallorca considera que Costa ha de dimitir o ser destituït del seu càrrec. Si fos la segona, el partit ecosobiranista considera que ha de ser Prohens qui n’assumeixi les responsabilitats polítiques.

«Veurem com de molt o no es bunqueritza el PP defensant allò que és indefensable: haver intentat salvar un agressor masclista a qui la UIB ja havia apartat, o bé plantar-se no només davant les agressions masclistes, sinó davant el masclisme estructural que és del que estam parlant amb el nomenament d’aquest personatge», ha conclòs Apesteguia.