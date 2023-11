El PSIB-PSOE veu «insuficient» la destitució del gerent de l'Ibetec acusat d'agressió sexual

El PSIB-PSOE ha cregut «insuficient» la destitució del gerent de l'Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació (Ibetec), Juan Antonio Serra Ferrer, acusat d'agressió sexual.

Així, el partit s'ha fet eco aquest dissabte de la destitució per part del Govern del gerent de l'Ibetec, per al qual la fiscalia demana tres anys de presó per intentar besar i llepar la cara a una desconeguda en un restaurant de Palma i propinar un cop de puny a un dels policies que el va detenir quan intentava fugir el maig de 2022.

La secretària d'Igualtat del PSIB-PSOE, Sílvia Cano, ha aplaudit la destitució de Serra Ferrer per part del Govern, però s'ha mostrat sorpresa perquè el vicepresident i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, «fitxés aquest home coneixent els seus antecedents a la universitat», motiu pel qual, ha dit, «ha de donar moltes explicacions».

De fet, Cano ha considerat aquesta destitució «insuficient» perquè «encara queda una altra persona, el gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), per al qual els socialistes demanem la seva destitució immediata perquè amb els seus tuits ha denigrat al conjunt de les dones, amb publicacions misògines i masclistes».