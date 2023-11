PP i Vox tornen a votar en contra del català

El PP i l'extrema dreta han votat aquest dijous, en el marc de la Comissió de Turisme, Comerç, Treball, Cultura i Esports, en contra que el Parlament rebutgi la Proposició de Llei de creació de l'Oficina de Llibertat Lingüística.

En concret, les dues formacions han votat en contra del punt quatre de la Proposició No de Llei (PNL) presentada per MÉS per Mallorca, relativa a fer suport a una política lingüística de consens i a la normalització de la llengua catalana.

El punt demanava específicament que la cambra balear rebutgés qualsevol intent de fomentar la crispació social per la convivència entre diferents llengües o cultures o qualsevol intent de tornar enrere en les mesures de promoció, normalització, coneixement i ús del català. Aquest punt inclou el rebuig del Parlament a la PL de l'Oficina de Garantia de Llibertat Lingüística a les Balears, que no ha prosperat.

Igualment, PP i Vox han votat en contra d'instar al Govern a seguir impulsant mesures de foment de coneixement i ús social de la llengua catalana, i seguir usant-la com a llengua d'ús habitual, alhora que garantirà els drets dels habitants d'altres llengües, tal com indica el Reglament de l'ús de llengües, de la normalització lingüística i de l'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública.

Per altra banda, s'ha aprovat, amb el vot en contra de l'extrema dreta, que el Parlament faci suport al procés de normalització lingüística de la llengua catalana, pròpia de les Balears, per assegurar que sigui una llengua d'ús normal en tots els àmbits de l'administració i la societat.

Igualment, la cambra balear manifesti el seu compromís amb el plurilingüisme i la multiculturalitat, que suposa una enorme riquesa i en cap cas s'oposen a la normalització del català.

Amb aquesta iniciativa, el Parlament també demana a totes les institucions i administracions que duguin a terme polítiques dedicades en favor de la promoció de la normalització, coneixement i ús del català, i evitin polèmiques estèrils que no les beneficien. Aquest punt també ha tirat endavant amb el vot en contra de l'extrema dreta.

Sobre aquesta qüestió, la portaveu adjunta de MÉS per Mallorca en el Parlament, Maria Ramon, ha insistit a reclamar al PP que aclareixi de quin costat està, «del costat del consens lingüístic o del costat de les polítiques anti» de Vox.