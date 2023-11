Més per Menorca vota en contra del Decret llei d'habitatge del Govern

Aquest dimarts, el Parlament ha debatut i votat el Decret llei d'habitatge que va aprovar el Govern ara fa unes setmanes. Aquesta norma ha estat convalidada amb els vots a favor del PP i VOX, mentre que l'oposició en bloc hi ha votat en contra. Aquest ha estat el cas de Més per Menorca. El portaveu dels menorquinistes ha argumentat el seu vot contrari pel fet que aquest decret llei vulnera l’autonomia municipal. A més, el diputat de Més per Menorca ha argumentat que «els ajuntaments més responsables que no tenien les mans lligades pel Partit Popular han deixat en suspens l’aplicació del Decret llei» davant el risc de provocar «bunyols» urbanístics.

En aquest sentit, cal recordar que importants ajuntaments de Menorca, com ara Ciutadella, Maó o es Mercadal, ja han decidit suspendre l’aplicació d’aquest decret llei per por a les conseqüències que pugui tenir.

El diputat de Més per Menorca també ha criticat que la norma que s’ha votat conté una amnistia urbanística. En aquest sentit, Castells ha interrogat els representants de la dreta i del Govern: «En què contribueix a la creació d’habitatge una edificació que està fora d’ordenació que ara li donem una cèdula d’habitabilitat? Aquests habitatges ja estan habitats!».

Per altra banda, el portaveu menorquinista ha argumentat que l’habitatge digne «no només depèn de tenir un sostre. L’habitatge digne és tenir un sostre en un entorn on hi hagi una sèrie d’equipaments que donin resposta a les necessitats de les persones (escoles, centres de salut, zones verdes, aparcaments, etc.)».

Per a Més per Menorca, la problemàtica de l’habitatge a Menorca i a les Illes Balears té unes causes més profundes que no es poden resoldre amb un simple creixement d’altures o incrementant les densitats. En paraules de Castells, «mentre hi hagi la pressió demogràfica que hi ha i el model econòmic que tenim, augmentar l’oferta no soluciona el problema. No s’abaixaran els preus perquè hi continuarà havent demanda». Per aquest motiu, el diputat menorquí ha argumentat que aquest decret llei és «pa per a avui i gana per a demà».