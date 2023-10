Els partits sobiranistes ofereixen els seus vots a Prohens per al sostre de despesa a canvi que no apliqui la segregació lingüística a les escoles

Els partits sobiranistes del Parlament, MÉS per Mallorca i Més per Menorca, han oferit al Partit Popular els seus vots per a aprovar el sostre de despesa si romp el pacte amb VOX i no aplica la segregació lingüística a l'educació.

«Oferim els quatre vots de MÉS per Mallorca al govern de Prohens per aprovar el sostre de despesa si romp el pacte amb VOX. No apliqui la segregació lingüística a les aules, no separi els nostres alumnes per motius lingüístics, no vagi en contra dels criteris dels docents, dels pedagogs, de les famílies, no vagi en contra del que va votar la majoria de la ciutadania de les Balears. Perquè vostè la segregació lingüística no la duia al programa i hauria de ser fidel al resultat de les urnes i el 88% de la ciutadania va votar en contra de la segregació lingüística a les aules», ha remarcat Lluís Apesteguia, coordinador de MÉS per Mallorca

En la mateixa línia s'ha expressat Més per Menorca, a través del seu portaveu, Josep Castells, qui ha oferit els dos vots dels menorquinistes per a aprovar el sostre de despesa si renuncia a dividir l'alumnat de l'escola pública per raó de llengua.

«Ara mateix li brind els dos vots de Més per Menorca per a aprovar el sostre de despesa. Ara, amb una condició: que vostè renunciï a un model educatiu segregador, que continuï anant per la via d'un model educatiu en què coexisteixen i conviuen les dues llengües amb tota naturalitat», ha remarcat Castells.

El PSIB també ofereix l'aprovació del sostre de despesa a canvi de rebutjar la segregació lingüística

El portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Iago Negueruela, ha traslladat al Govern un oferiment d’aprovar immediatament el sostre de despesa a través d’una abstenció, si a canvi rebutgen la segregació lingüística, retirant la resta de condicions que havia plantejat el PSIB.

El PSIB l’única condició que posa «és la mateixa que van posar ahir el conjunt d’entitats socials, com és el rebuig a la segregació lingüística, perquè no podem assumir un calendari en una comunitat autònoma en la qual hem crescut de forma ordenada, avançada, moderna i amb pau».