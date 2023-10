El PSIB ofereix al PP una abstenció per a aprovar el sostre de despesa a canvi del seu rebuig a la segregació lingüística

El portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Iago Negueruela, ha traslladat al Govern un oferiment d’aprovar immediatament el sostre de despesa a través d’una abstenció, si a canvi rebutgen la segregació lingüística, retirant la resta de condicions que havia plantejat el PSIB.

Negueruela ha fet aquest oferiment a l’Executiu com a resposta a la reunió de les entitats socials de les Illes Balears, les quals «van dir basta al mercadeig i a la segregació lingüística, perquè en aquests moments suposarien rompre la pau que hi ha a les escoles i els consensos que hem tengut els darrers quaranta anys».

De fet, el portaveu del PSIB ha traslladat aquesta proposta a l’Obra Cultural Balear, CCOO, UGT, STEI, la Plataforma per la Llengua i les FAPAS, les quals han manifestat una reacció positiva a la iniciativa de l'abtenció. Negueruela també ha informat la resta dels portaveus de l’oposició, sobre una proposta avalada per la Comissió Executiva del PSIB-PSOE i per la secretària general, Francina Armengol.

El PSIB l’única condició que posa «és la mateixa que van posar ahir el conjunt d’entitats socials, com és el rebuig a la segregació lingüística, perquè no podem assumir un calendari en una comunitat autònoma en la qual hem crescut de forma ordenada, avançada, moderna i amb pau».

«No fa falta reunir-nos, no tenim més condicions per a la nostra abstenció, si el Govern del PP ho accepta, podem fer reunió urgent de Mesa i Junta de Portaveus i aprovar el sostre de despesa com més aviat millor», ha explicat Negueruela.

En qualsevol cas, per a Negueruela «aquesta comunitat autònoma no es pot mantenir en aquesta situació, sense sostre de despesa i amb un Govern sense suport parlamentari», a la qual cosa ha afegit que «no volem un segrest per part de la ultradreta del sostre de despesa, ni de l’educació dels nostres fills i filles».