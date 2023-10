MÉS per Mallorca: «El pla de Galmés per combatre l'oferta il·legal només és una operació de maquillatge»

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha criticat que el pla del nou govern insular per a lluitar contra l'oferta turística il·legal suposa «una passa enrere en les polítiques de control i erradicació d'aquesta activitat». En aquest sentit, Alzamora ha remarcat que el pla presentat per la institució insular demostra la «manca de voluntat real per combatre l'oferta turística il·legal». Així s'ha expressat el portaveu ecosobiranista després de «comprovar que les intencions del govern liderat per Llorenç Galmés només són una operació de maquillatge».

Així, ha criticat la suspensió del projecte impulsat de manera conjunta amb la Universitat de les Illes Balears (UIB) consistent a visitar 20.000 pisos sospitosos de practicar el lloguer vacacional a Palma, on està prohibit. Segons Alzamora, l'anunci de paralitzar aquest projecte «demostra una vegada més que el PP vol dilatar una solució». Alzamora ha assenyalat que «fiar la localització de pisos turístics il·legals amb l'encreuament de dades amb el Govern i amb l'Agència Tributària no donarà resultats. Pretenen detectar una activitat il·legal a partir de dades fiscals que, de per si, els infractors amaguen pel fet de ser il·legals. No té cap sentit més enllà de generar un titular sense oferir una solució efectiva». De la mateixa manera el portaveu ecosobiranista ha recordat que la Llei turística ja contempla l'obligatorietat per part de les plataformes de només anunciar l'oferta autoritzada.

Respecte a les actuacions executades i les sancions imposades, Alzamora ha posat èmfasi en recordar que la gran majoria d'elles corresponen al primer semestre quan l'anterior equip de govern va incrementar la plantilla d'inspectors «en un clar compromís d'erradicar l'oferta il·legal», ha dit. Finalment, Alzamora ha assegurat que de les dades presentades pels nous gestors es desprèn que «no hi havia una acumulació de milers d'expedients com el PP havia fet creure».