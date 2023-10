El Consell de Mallorca detecta 6.192 anuncis d'immobles sense llicència i llança un pla per a perseguir l'oferta il·legal

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha anunciat, acompanyat pel conseller de Turisme, José Marcial Rodríguez Díaz, la posada en marxa d'un pla integral per a lluitar contra l'oferta il·legal en el sector turístic de Mallorca, que té com a objectiu combatre aquesta activitat, sigui del tipus que sigui i operi en el sector que operi.

El pla, tal com ha detallat Galmés, cercarà avançar en l'eliminació d'«aquesta oferta que tant pertorba la convivència» i, per a aconseguir-ho, es usarà un sistema de detecció impulsat per la Unitat d'Intel·ligència del departament de Turisme, que amb recursos propis ha permès obtenir el primer gran llistat de lloguers il·legals que actualment operen a Mallorca.

En concret, gràcies a aquest treball, que s'ha realitzat amb recursos propis mitjançant un procés de web scrapping (extracció de continguts i dades de llocs web mitjançant programari) Turisme ha obtengut tota una sèrie de dades que permeten disposar d'un llistat d'immobles contra els quals es podrà actuar de manera imminent. En concret, s'han localitzat 6.192 anuncis d'immobles sense llicència, que ofereixen un total de 30.292 places.

En aquesta línia, Galmés ha avançat que, una vegada que ja es disposa d'aquest primer llistat de potencials infractors, el pla d'acció contra l'oferta il·legal dissenyat des del departament de Turisme girarà entorn de quatre eixos principals amb l'objectiu de triangular al màxim tota la informació disponible de manera que el servei d'inspecció i sanció tingui en tot moment informació fiable per a perseguir aquest tipus d'oferta.

El primer eix estarà relacionat amb la fiscalitat, ja que es procedirà a creuar dades amb el Govern i amb l'Agència Tributària per a detectar possibles pagaments d'ecotaxa en habitatges sense llicència, i viceversa, el que permetrà detectar activitat il·legal en determinats immobles.

En segon lloc, l'eix turístic es fonamentarà principalment en el llistat obtengut per la Unitat d'Intel·ligència, ja que els inspectors de Turisme podran acudir a llocs concrets facilitats prèviament gràcies a aquest llistat.

Un tercer eix tendrà a veure amb l'urbanisme, ja que a més d'una falta turística o fiscal, també existeix una altra urbanística, ja que s'està utilitzant un immoble per a ús turístic quan no ho és, d'aquí la importància del llistat per a detectar aquestes irregularitats. L'objectiu és facilitar i creuar les dades amb els ajuntaments perquè després siguin els consistoris els que puguin perseguir aquest tipus d'infraccions.

L'últim eix girarà entorn de les plataformes comercialitzadores, amb les quals el Consell cercarà un compromís perquè eliminin de les seves pàgines tota l'oferta il·legal que puguin tenir allotjada. Ja s'han mantengut algunes trobades amb alguna d'elles i la predisposició és «molt positiva», ha indicat Galmés.

Balanç actuacions 2023

Durant la seva compareixença, Rodríguez ha fet balanç de l'activitat inspectora efectuada enguany i ha revelat que en tot 2023 (dades fins a setembre) s'han aixecat un total de 312 actes d'inspecció que han derivat en 279 expedients contra habitatges en situació irregular a Mallorca. D'aquests expedients, 30 han estat ja arxivats, altres 74 ja s'han tancat perquè els infractors han pagat les sancions corresponents i altres 175 es troben en tramitació. D'aquesta manera, el conseller de Turisme ha avançat també que, en total, aquest any 2023 s'han cobrat ja 136 sancions imposades per un import total de 1,79 milions d'euros.