Apesteguia: «El PP ha de decidir si vol ser la mà executora de les polítiques lingüístiques de VOX i tornar a l’època Bauzá o si vol arribar a consensos»

MÉS per Mallorca condemna que el Partit Popular hagi votat en contra de mantenir el català com a requisit a la funció pública a la comissió d’assumptes institucionals i generals del Parlament celebrada aquest dimecres. El partit ecosobiranista avisa el PP que si continuen eliminant drets lingüístics i atacant la ciutadania «es rompran tots els ponts de diàleg durant tota la legislatura».

«Si creuen la línia d’eliminar el català com a requisit a la sanitat pública no hi haurà retorn. No se pot eliminar el dret de tots els mallorquins i mallorquines a dirigir-se a l’Administració en català», ha avisat el portaveu del grup parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. El també coordinador de MÉS per Mallorca ha afirmat així mateix que «el PP de Prohens ha de decidir si vol ser la mà executora de la política lingüística de VOX i tornar a l’època Bauzá o si vol ser el PP capaç d’arribar a grans consensos de país».

En aquest sentit, Apesteguia ha recordat que, de moment, totes les mesures i decisions preses pel Partit Popular «fan pensar que Prohens camina cap a la confrontació lingüística i l’eliminació de drets lingüístics».