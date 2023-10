El PSIB acusa el PP d'anar contra la UE en matèria de transparència pel tancament de l'Oficina Anticorrupció

El PSIB ha acusat aquest dimarts el PP d'anar en contra dels pronunciaments de transparència de la Unió Europea pel tancament de l'Oficina Anticorrupció, ja que al·lega que aquest tipus d'organisme de control han de ser externs a l'Executiu.

Així s'ha pronunciat el portaveu parlamentari de la formació, Iago Negueruela, en declaracions als mitjans on ha valorat la iniciativa legislativa registrada aquest dilluns pel PP per a eliminar aquest ens.

El representant del PSIB ha mostrat la seva «sorpresa» per la decisió, que ha afirmat que s'ha pres «sense diàleg, ni consens». Per això, ha criticat les «presses del PP quan hi ha investigacions en marxa».

«En la Proposta de Llei hi ha qüestions molt preocupants com que és el mateix Govern el que examina les incompatibilitats dels seus membres, cosa que és tornar a l'any 1996», ha defensat, i ha afegit que amb ella tampoc no es permet fer denúncies anònimes a través del Síndic de Comptes.

Per la seva banda, la diputada del PSIB Pilar Costa ha criticat que el PP tiri endavant aquesta decisió «perquè algú s’ha atrevit a investigar al director general d’Emergències i soci del pare de la presidenta».

Costa ha advertit que «sabem que al PP no li importa la transparència ni la lluita contra la corrupció, però ni José Ramón Bauzá ni Jaume Matas es van atrevir a tant». Per a la diputada, «tornen a ser el PP de sempre, els que flexibilitzen els controls sobre l’administració pública i facilitaran que hi hagi més corrupció en aquestes illes».