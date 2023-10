MÉS: «L’única urgència del PP és tapar un possible cas de corrupció d’un membre del seu Govern»

MÉS per Mallorca considera «inadmissible» la Proposició de Llei del Partit Popular per a tancar per procediment d’urgència l’Oficina Anticorrupció abans de l’aprovació dels Pressupostos Autonòmics de 2024 just quan s’ha fet públic que un càrrec del Govern de Marga Prohens està essent investigat.

«L’única urgència del Partit Popular és tapar un possible cas de corrupció d’un membre del seu Govern», ha afirmat el portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. El partit ecosobiranista recorda que nombrosos càrrecs del Partit Popular, i fins i tot el mateix partit, han estat condemnats per casos de corrupció com: Cas Andratx, Cas Colacao (CDEIB), Cas Palma Arena, Cas Turisme Jove, Cas Funerària o Cas Ibatur, entre molts altres.