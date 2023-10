El PP registra una Proposició de Llei al Parlament per a tancar l'Oficina Anticorrupció

El Partit Popular ha registrat aquest dilluns una Proposició de Llei de Transparència i Control de càrrecs públics, per al tancament de l'Oficina Anticorrupció i la creació al Parlament un registre de les activitats, els interessos, la renda i el patrimoni d'aquests.

Així ho ha comunicat en roda de premsa la portaveu parlamentària adjunta del Grup Popular, Marga Durán, qui ha explicat que el registre d'aquesta Proposició de Llei és un document «en què es treballava des de feia mesos» perquè aquest partit «sempre ha defensat el tancament de l'Oficina Anticorrupció pel seu cost desorbitat i per a evitar les duplicitats constatades». També, ha afegit, perquè «des de la seva creació, aquesta Oficina s'ha utilitzat com a eina política, per fer mal a un partit».

Per tant, la portaveu adjunta del PP ha negat que la Proposició de Llei s'hagi registrat amb motiu que l'Oficina Anticorrupció hagi acusat el director general d'Emergències del Govern, Sebastià Sureda, de liderar una presumpta trama de corrupció urbanística a Campos des de l'any 2015.