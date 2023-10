MÉS reclama a l'Ajuntament de Palma que no presti l’espai públic per a «activitats que normalitzen els conflictes bèl·lics»

La regidora i portaveu de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha reclamat al govern de Palma que no presti l’espai públic per a desenvolupar «activitats que normalitzen els conflictes bèl·lics» en referència a la celebració del Dia de la Hispanitat que es durà a terme al passeig del Born de Palma l'11 d'octubre.

La regidora reclama que l’Ajuntament de Palma «ha de promoure la cultura de la pau, i aquesta és l’única bandera que han d’aixecar i estar present als carrers de Palma. Especialment en un context internacional amb diverses guerres actives, fins i tot una a Europa. La institució hauria de marcar un camí que va des de la denúncia de la guerra, dels seus motius i arguments economicistes, de les despeses absurdes i dels interessos ocults, fins a la necessària cultura de la pau, passant per totes les possibilitats de desarmament, els referents de pau i les reflexions que ens orienten cap a la justícia global».

La portaveu, a més, denuncia que «cap govern municipal s’havia atrevit abans a treure una festivitat com aquesta dels recintes militars. Això ens mostra que estam davant un govern d’absolut retrocés, i ens fa viatjar 50 anys enrere, quan l’exèrcit era el protagonista del sistema polític. Aquest fet no fa més que recordar-nos l’estil ranci del pacte de govern PP-VOX».

Finalment Truyol ha volgut recordar que «a més a més, Palma és Ciutat Amiga de la infància, i fer actes al carrer que exposen els infants i joves a armes i elements de guerra es contradiu amb la intenció d’educar en el pacifisme».

MÉS per Palma ha enviat una carta al batle

«Sr. Jaime Martínez, batle de Palma:

Benvolgut Sr.:

Des de MÉS per Palma ens hem assabentat que l'actual equip de govern ha cedit el passeig del Born per a un acte militat en commemoració del 12 d'Octubre. MÉS per Palma, com a formació d'esquerres, ha defensat sempre els valors de la Pau i de la No-Violència. L’Ajuntament de Palma ha de promoure la Cultura de la Pau, i que aquesta és l’única bandera que hauria d'estar present en els carrers de la nostra ciutat.

Dins l'actual context internacional ens trobam actives diferents guerres, fins i tot a Europa. La institució hauria de de promoure els valors pacifistes, denunciant aquests conflictes i els seus motius, entre ells els interessos econòmics, les despeses absurdes i els interessos ocults. Des de MÉS per Palma defensam la Cultura de la Pau, i creim que les institucions s'han de comprometre activament amb el desarmament, amb el suport als referents de pau i amb la justícia global, per tal de posar fi a les guerres. A més, Palma és una Ciutat Amiga de la Infància, i exposar els infants i joves a les armes i elements de guerra es contradiu amb la intenció de la nostra ciutat d’educar en el pacifisme.

L'Ajuntament hauria de seguir la línia iniciada en passades legislatures de no militaritzar l'espai públic ni fer-hi activitats que normalitzin els conflictes bèl·lics. Constatam que cap Govern Municipal abans s’havia atrevit a treure aquesta activitat a l’espai públic. Des de MÉS per Palma consideram que aquest fet és un retrocés que ens fa viatjar 50 anys enrere, quan l’exèrcit era un actor polític present a la vida pública.

És per això que, com a batle de Palma -i representant, per tant, de tots els palmesans i palmesanes-, li demanam que es comprometi en aquesta línia i que rectifiqui, per tant, la decisió i anul·li la cessió de l’espai públic del Born per celebrar els actes militars del 12 d'Octubre. Aquests, en cas de fer-se, s’han de realitzar dins recintes militars, tal com ha esdevingut històricament en aquesta ciutat.

Neus Truyol Caimari, portaveu de MÉS per Palma».