Més per Menorca qüestiona les declaracions del president del Consell en què afirma que es va fer una prova pilot al Llatzeret

Més per Menorca ha mostrat «incredulitat» davant les declaracions fetes a IB3 pel president del Consell Insular, Adolfo Vilafranca, acompanyat del conseller de Medi Ambient, Reserva de Biosfera i Cooperació Local i Internacional, Simón Gornés, on afirmen que «estava prevista una prova pilot per a futures excursions escolars i que realment això és el que es va fer», tot i que, «només en un moment la directora insular Marta Febrer va fer-ne un ús personal celebrant l’aniversari de la seva filla».

El partit ecosobiranista considera que davant aquestes afirmacions hi ha una sèrie de qüestions no resoltes i per això el seu portaveu, Josep Juaneda, ha presentat una interpel·lació al ple per a demanar més informació al conseller Gornés.

Des de les files menorquinistes es demanen com es pot dur a terme una prova pilot amb un grup d’amics i coneguts d’un càrrec públic. «Si es volia dur a terme una prova pilot, on és el projecte que indica la metodologia, els objectius i els criteris d’avaluació? Per altra banda, segons diu la directora va pagar 500 euros per fer ús del bar, però va pagar la taxa que estipula l’ordenança per cada persona que assisteix a la visita guiada?», remarca Juaneda.

Més per Menorca considera «molt greu» que les explicacions del president Vilafranca encara generin més dubtes a la societat menorquina i demana «total transparència» per a saber si algú més de l’equip de govern coneixia les intencions de la directora insular de realitzar aquesta activitat.