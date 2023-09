Salas: «La Diada de Mallorca no funciona, no pel dia sinó perquè ningú se la sent seva»

El Pi-Proposta per les Illes Balears aposta per mantenir el 31 de desembre com a data de la Diada de Mallorca, ja que és el dia de l’entrada de Jaume I a Madina Mayurqa.

El portaveu de la formació a la institució insular, Antoni Salas, assegura que «el problema no és si la Diada de Mallorca es du a terme el 12 de setembre o el 31 de desembre, sinó que als dirigents del Consell de Mallorca fa anys que no fa res per celebrar-la així com toca».

«Cada 4 anys no podem canviar la data de la Diada de Mallorca segons el color polític que hi hagi en aquell moment al poder. Això és d’un infantilisme polític que no es pot consentir. Basta ja d’aquest debat absurd», insisteix Salas.

El portaveu assegura que «és normal que els mallorquins i mallorquines no sentin aquesta diada com a pròpia, ja que la institució no fa res de res per visibilitzar-la, donar-la a conèixer, acostar-la a la ciutadania i donar-li una major projecció». Salas creu aquest és el vertader problema de la Diada de Mallorca.

«El més important és que el Consell de Mallorca aposti per celebrar la Diada de Mallorca així com toca, que l’acosti a tots els mallorquins i que totes les persones que viuen a Mallorca se la sentin com a pròpia», ha sentenciat Salas.