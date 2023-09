Mallorca Nova: «Volem seguir formant els nostres militants en el sobiranisme»

Una trentena de joves ha participat aquest cap de setmana la III Escola Nova organitzada per l’organització juvenil Mallorca Nova.

El conjunt d’actes s’ha celebrat a Bunyola, i ha duit per títol 'Terra, País, Mallorca'. La temàtica de la formació s'ha centrat en el sobiranisme.

Miquel Rosselló, membre del comitè organitzador de la III Escola Nova, ha explicat que en aquesta nova edició la intenció ha estat «seguir formant als nostres militants en el sobiranisme».

Al llarg del cap de setmana s’han fet 5 activitats formatives, com ara la taula rodona sobre sobiranisme i republicanisme pel temps futurs, amb Papi Robles, regidora de l'Ajuntament de València per Compromís, Elisenda Alamany, regidora de l'Ajuntament de Barcelona per Esquerra Republicana de Catalunya i Joan Pau Jordà, doctor en història i demografia.

La trobada també va comptar amb la participació de representants de les organitzacions juvenils Joves de Mallorca per la Llengua, Fridays for Future, Galiza Nova, Joves del País Valencià, Joventut Comunista de Catalunya i EFAY, que varen col·laborar amb l’organització d’activitats i varen assistir com a convidats.