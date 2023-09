El GOB reacciona a les mesures d'habitatge proposades per Prohens: «Cal anar a les causes i no pretendre falses solucions»

El Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa ha emès un comunicat aquest dijous per donar resposta a les mesures en matèria d'habitatge que han previst des de l'equip de govern de Prohens.

Els ecologistes asseguren que garantir el dret a l’habitatge «no passa per amnisties urbanístiques als habitatges il·legals, ni per dividir cases. Això no és política d’habitatge». Des del GOB consideren que a les Balears, «on l’especulació immobiliària, la construcció de luxe, els usos turístics d’habitatges i la precarització de les condicions de vida estan descontrolats», calen «polítiques socials, regulacions dels mercats de lloguer i compraventa, incentius a la rehabilitació, abordar la problemàtica de la gentrificació, prohibició dels usos turístics i mesures efectives contra l’especulació».

Aquestes serien algunes de les solucions que han proposat des del GOB, mesures que «no passen per construir més habitatge sinó gestionar, des de les competències públiques, per tal de garantir aquest dret fonamental».

«Cal anar a les causes i no pretendre falses solucions per la via ràpida», han afegit. «Les Balears disposen d’un parc d’habitatges buits de més de 105.000 habitatges d’acord amb dades de 2021 publicades per l’INE, un 17% del total construït. Els centres de molts municipis s’estan degradant mentre s’afavoreix el desenvolupament de noves zones de sòl urbanitzable o falsos urbans no desclassificats – fa unes setmanes sortia el cas de la UA3 de ses Salines, i ha anat sorgint un degoteig constant d’aquestes promocions en els darrers anys».

«El problema no és que no hi hagui habitatge, el problema és que la cada cop més gent no pot accedir-hi de manera garantida i digne, mentre l’especulació financera i immobiliària està a l’ordre del dia». «Veim que el Partit Popular aixeca la veda plantejant solucions que no atenen la vertadera complexitat i dimensió de la problemàtica de l’habitatge, alimentant el negoci, l’especulació. Estarem al cas de les especificacions que es concretin al Decret Llei anunciat, però en tot cas, insistim, això no és política d’habitatge, és política econòmica enfocada al sectors immobiliaris i de la construcció».