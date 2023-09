Prohens vol incrementar alçàries, dividir immobles i reconvertir locals per crear nou habitatge «de la mà del sector privat»

La presidenta del Govern, Margalida Prohens, i la consellera d’Habitatge, Territori i Mobilitat, Marta Vidal, s’han reunit aquest dimarts amb representants de les organitzacions i dels col·legis del sector de l’habitatge, així com dels consells insulars i batlies, per tractar les principals mesures que han previst des de l'equip de govern «per facilitar l’accés a l’habitatge a les Balears».

Prohens ha comunicat que el decret llei que volen aprovar «té com a objectiu fer front a la necessitat d’oferta d’habitatge que hi ha a les nostres illes i augmentar l’oferta a preus accessibles sense consumir territori, aprofitant molt del que ja tenim construït a les nostres illes, i fer-ho de la mà de la iniciativa privada, del sector privat».

«En els darrers anys, s’ha evidenciat que l’Administració no ha d’assumir tota sola la construcció d’habitatge nou a preus accessibles, sinó que cal apostar també per la col·laboració publicoprivada i implicar el sector privat en les solucions al problema de l’habitatge», ha defensat Prohens.

Per al nou habitatge de preu limitat han establert, entre altres requisits, que no hi podrà accedir una persona que ja sigui propietària de ple domini d’un altre habitatge, i que el nou habitatge ha de constituir el seu domicili habitual i permanent.

Canvis d’ús, augment de les densitats i increment de les alçàries

El decret llei preveu el canvi d’ús de locals existents (comercials, administratius, etc.) a habitatges de preu limitat, l’augment de les densitats màximes, l’augment de l’edificabilitat en alçària, entre d'altres.

També tenen prevista la cessió de terrenys de titularitat pública a la iniciativa privada per a la promoció d’habitatges de protecció i d’allotjaments dotacionals.

Competències municipals

Les batlies, mitjançant un acord del ple municipal, podran limitar de forma parcial o deixar sense efecte les actuacions previstes en el decret llei per qualsevol circumstància que s’acordi dins la seva competència municipal.

Preus

En les diverses franges de preus, segons el municipi i l'etiqueta energètica dels habitatges, per a nous habitatges d'entre 60 i 80 m2 útils els preus de compra que es proposen oscil·larien entre els 102.000 € dels trams de preu més reduïts fins a un màxim d'aproximadament 241.000 €.

En el cas del lloguer, en habitatges de 60 i 80 m2 útils, els preus previstos se situen entre els 385 € en els trams més baixos fins a un màxim d'aproximadament 905 €.

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha considerat que aquestes mesures portaran a les Balears «directes al col·lapse».

Per entendre el que ha aprovat el PP:



👉🏻Créixer en altura sense planificar equipaments públics (escoles, centres de salut...)

👉🏻Dividir cases per aumentar el lloguer turístic.

👉🏻Amnistia urbanística als infractors.

👉🏻Invasió de competències municipal.



💣Directes al col·lapse❗ pic.twitter.com/uLzV2xXhot — Jaume Alzamora Riera (@JAUMEALZAMORA) September 5, 2023

Per la seva banda, el PSIB ha lamentat que Prohens no hagi inclòs en la seva reunió a «algunes de les parts afectades per la manca de l’habitatge, com els treballadors, els consumidors o la PAH». Així ho ha denunciat el portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Iago Negueruela, qui ha assegurat que «Prohens torna a demostrar que pel seu Govern l’habitatge és únicament un bé de mercat».