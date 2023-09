Més per Menorca acusa el Consell de no haver concretat cap iniciativa per a garantir la gratuïtat de les escoletes

El passat 26 de juliol, la presidenta del Govern, Marga Prohens, va anunciar la gratuïtat de tota l’etapa educativa de 0 a 3 anys a partir del 1r de setembre de 2023. Però, com ja va fer el Govern presidit per Francina Armengol l’any passat, amb l’inici de la gratuïtat per al curs de 2-3 anys, el Govern només es fa càrrec de quatre hores lectives, i no es responsabilitza de la resta de la jornada educativa.

L’any passat, a principis d’agost, el Consell Insular de Menorca va prendre la iniciativa i va acompanyar els ajuntaments tant per negociar el conveni de gratuïtat amb el Govern com per a proposar un conveni propi del Consell que garantia la gratuïtat de tota la jornada escolar al curs de 2-3 anys a totes les escoletes públiques i de la xarxa complementària, aportant el Consell Insular el 100% del finançament de les hores de gratuïtat no cobertes pel Govern.

El consellers de Més per Menorca al Consell, Josep Juaneda i Noemí Garcia, acusen el nou executiu insular de no haver fet els deures durant aquest estiu: amb el curs ja començat, els ajuntaments i les escoletes de la xarxa complementària encara no saben què farà el Consell Insular per a garantir la gratuïtat de la jornada escolar completa a tots els cursos de 0-3. No se sap si ho hauran de pagar els ajuntaments, si ho pagarà el Consell, o si hi haurà un copagament. Per açò, els consellers menorquinistes exigeixen al conseller d’Educació, Joan Pons Torres, que assumeixi les seves responsabilitats i presenti ja als ajuntaments i als titulars de les escoletes de la xarxa complementària una proposta concreta i quantificada del suport que el Consell pensa donar-los per garantir la gratuïtat plena.

Els menorquinistes consideren imprescindible que el Consell continuï liderant el suport a l’Educació 0-3 a Menorca, com ha fet els darrers anys, i exigeixen que el Consell i els ajuntaments garanteixin que les cooperatives i empreses gestores d’escoletes no quedin en descobert pel fet de no cobrar quotes. En aquest sentit, recorden els problemes econòmics que arrossega l’escoleta municipal d’Alaior a causa de la mala gestió de l’Ajuntament, governat pel PP.

En el mateix sentit, Més per Menorca considera necessari que el conveni que ha de regular aquesta col·laboració s’aprovi aquest mes de setembre tant per part del Consell com dels ajuntaments, i que el calendari de pagaments s’efectuï amb la màxima urgència.

Davant tots aquests dubtes, el partit menorquinista ha enregistrat pregunta per al plenari del Consell d'aquest mes de setembre, perquè l’equip de govern expliqui de quina manera té previst col·laborar amb els ajuntaments per fer front al cost de les escoletes que no assumeix el Govern.