Vidal (Sumar MÉS) recull l'acta de diputat i es compromet a «reclamar tots els drets per als països i pobles d'Espanya»

El diputat de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, s'ha compromès a «marcar la diferència» i a «ser decisiu» al Congrés dels Diputats. Vidal ha recollit l'acta de diputat i ha remarcat que des de fa dies ja fa feina per a «teixir un govern d'esquerres que pugui continuar avançant en polítiques socials per fer més fàcil la vida a tothom, aposti per mesures decidides per fer front a la urgència del canvi climàtic i en la protecció del medi ambient i enforteixi i protegesqui drets individuals i col·lectius».

Vidal ha anunciat, a més, que tot d'una intensificarà la tasca que per a «aconseguir un reconeixement efectiu de la plurinacionalitat i el plurilingüisme de l'Estat, reclamant tots els drets per als països i pobles d'Espanya (en aquesta línia ja hem rebut propostes de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana -AELC-)». A més, ha assenyalat que farà que les Illes Balears tenguin «una agenda política pròpia» al Congrés espanyol.

El diputat ecosobiranista també ha avançat que una de les primeres mesures com a diputat serà la defensa de la reforma del model de finançament autonòmic. «Volem avançar cap a un model de finançament similar al concert econòmic del País Basc, és a dir, recaptar directament els impostos i aportar una quota solidària als territoris de l'Estat que més ho necessitin». En aquest sentit, ha destacat que des de Sumar MÉS «defensam que les Illes Balears puguin recaptar i gestionar els impostos de la ciutadania illenca i posar fi a l'espoli fiscal».