El Pi celebra que torni la borsa de places turístiques: «L'esquerra no ha fet res per aturar el creixement desmesurat»

El Consell de Mallorca ha aprovat una moció d'El Pi per tornar a posar en marxa la borsa de places turístiques, que va ser eliminada a finals de la legislatura passada.

Així ho ha explicat el portaveu d'El Pi a la institució insular, Antoni Salas, qui ha expressat la necessitat de «tornar a crear un moviment de places turístiques perquè els propietaris d’aquestes les puguin intercanviar i dinamitzar el sector. Això sí, sense que aquest intercanvi suposi un increment de places», ha puntualitzat.

Salas ha defensat la proposta dient que «la pressió humana que pateixen les illes és massa grossa i no podem créixer més en places turístiques, però sí que s’ha de deixar que els propietaris puguin fer aquest intercanvi, i no es pot fer si no existeix aquesta borsa de places turístiques».

El portaveu ha considerat que «en 8 anys l’esquerra no ha fet res per aturar aquest creixement desmesurat i el Ministeri de Repte Demogràfic no ha fet absolutament res. Tenim una mala papereta, falta un pacte interinstitucional», ha proposat Salas.

«Hem d’apostar i fomentar el canvi d’ús amb l’eliminació, total o parcial, de places turístiques obsoletes. Potenciar el canvi d’ús servirà també com a mesures en matèria d’habitatge per fer front a les enormes dificultats existents per poder trobar habitatges a preus assequibles», han insistit des de la formació.