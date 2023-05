El Pi qualifica de «cacicada» l'eliminació de la borsa de places turístiques

La portaveu d'El Pi-Proposta per les Illes Balears al Consell de Mallorca, Xisca Mora, ha criticat les formes en què s'ha incorporat l'eliminació de la borsa de places a l'aprovació definitiva de la modificació del Pla Territorial de Mallorca.

«Ha estat una cacicada de Sevillano. S'ha incorporat in voce una esmena per eliminar la borsa de places turístiques sense debat ni aportació dels grups de l'oposició», ha denunciat Mora. «Aquest canvi ni ha estat objecte de diàleg ni de participació, no hi ha hagut període d'informació pública ni la societat civil ha pogut dir-hi la seva», ha afegit la candidata.

Mora ha assegurat que eliminant la borsa de places turístiques s'està duent a terme «una política turística equivocada, ja que no es permet l'evolució dels establiments». El Pi defensa recuperar l'intercanvi de places a través d'un doble sistema: intercanvi via bosses i intercanvi entre particulars, sense que en cap cas es pugui produir un increment del nombre global de places existents a Mallorca.

Des de la formació han explicat que la legislació actual només permet l'intercanvi a través de la via de les bosses, i si les bosses no tenen cap plaça «simplement es condemna el turisme a no evolucionar i a no poder guanyar qualitat».

Segons Mora, «el que provoca l'eliminació de la borsa és que es posen en risc les places, 90.000 de lloguer vacacional, ja que són les que tenen més rotació i intercanvi i, per tant, tenien molts de números d'anar a la borsa en un determinant moment per, amb posterioritat, ser comprades i retornades al mercat».

La candidata d'El Pi ha finalitzat la seva intervenció assegurant «que les places turístiques han de ser patrimoni dels hotelers i dels empresaris i propietaris del lloguer vacacional», i que s'han de cercar les fórmules «perquè sense cap increment de places es puguin conservar i mantenir en el temps».

Per altra banda, l'associació de lloguer turístic Habtur Balears també ha qualificat d'«indecent» la mesura presa avui per part del Consell de Mallorca: «lamentem profundament que, com sempre, es prenguin decisions que afectaran a molts mallorquins sense comptar amb el sector i ni tan sols ser informats al respecte».