El Consell de Mallorca aprova la modificació del Pla Territorial: 653 hectàrees passen a ser sòl rústic

El ple del Consell de Mallorca, en sessió extraordinària, ha donat suport a l'aprovació definitiva de la modificació número 3 del Pla Territorial de Mallorca (PTI) aquest dijous 11 de maig.

Aquesta modificació afecta a tot el sòl urbà i urbanitzable. Significa un decreixement d'un 9% de la superfície de sòl de desenvolupament urbà, i una reclassificació de sòl rústic de 653 hectàrees.

La consellera de Territori, Maria Antònia Garcías, ha assegurat que «s'han incorporat criteris tan essencials per a Mallorca com és el paisatge, i pel planeta com la lluita contra el canvi climàtic». També ha remarcat que els objectius d'aquesta modificació eren «donar seguretat jurídica, consumir el mínim necessari de territori i optimitzar al màxim els recursos».

Tal com ha explicat el conseller de Turisme, Andreu Serra, aquesta modificació «és la culminació de tot un procés de treball de contenció que va començar amb el PIAT, que la llei turística li va donar força i que en aquest moment culmina amb el PTI», ha dit. D'altra banda, el PTI no permetrà nous creixements residencials a les zones Turístiques llevat d'aquells destinats a Habitatge Públic de Protecció Oficial.

L'actualització de les àrees de desenvolupament urbà ha donat un dels resultats més destacables d'aquesta modificació: la desclassificació de 653 hectàrees que queden classificades pel PTI com a sòl rústic. La recuperació de tot aquest terreny es deu a la revisió de dues lleis: la 4/2008 de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears i la LUIB 12/2017, i també al Decret 9/2020 i l'actual modificació número 3.

Seguint les Directrius d'Ordenació de Territori, el PTI no permet la creació de nous sòls urbans aïllats, només creixements dels nuclis existents. L'objectiu és no consumir més territori del necessari i optimitzar els recursos existents.

Un dels canvis més significatius introduïts és la revisió del creixement del sòl urbà. La reducció de la previsió de creixement és del 5,45 al 3,22%, el que significa una reducció de 450 hectàrees.

També s'hi inclouen elements per contribuir a la lluita contra el canvi climàtic, com que els planejaments municipals han d'introduir normes per mitigar el canvi global, evitar l'efecte illa de calor, evitar la impermeabilitat del territori, etc.

A més, inclou l'ampliació de protecció de certs sòls segons el decret 10/2022 -Es Trenc, Son Gual i Gènova-, així com la incorporació d'algunes reserves Naturals de la Serra de Tramuntana i les àrees naturals d'especial interès.

Des del Consell també s'ha remarcat que aquesta modificació també significa la suspensió d'algunes obres del Pla Director Sectorial Carreteres, com les del Tram III via connectora, 26 rondes i 4 desdoblaments (Manacor, Andratx, Cala Blava i Son Bugadelles).