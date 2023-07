El Parlament designa com a senadors José Hila (PSOE) i Miquel Jerez (PP)

El ple del Parlament d'aquest dijous ha ratificat a José Hila (PSOE) i Miquel Jerez (PP) com a senadors autonòmics amb 43 vots a favor, quatre en contra i nou abstencions.

Els grups parlamentaris Vox, MÉS per Mallorca i Grup Mixt-Més per Menorca havien sol·licitat procedir a una votació. Els candidats han obtengut el suport dels grups PP, PSIB, Grup Mixt-Unides Podem i Sa Unió de Formentera. El Grup Mixt-Més per Menorca i la ultradreta de Vox s'han abstengut i MÉS per Mallorca ha votat en contra.

El portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha apuntat que els candidats haurien de presentar a la Cambra un projecte sobre les seves propostes i funcions al Senat espanyol. En no ser així, ha considerat que el Parlament només pot votar la ratificació dels càrrecs en funció de la seva persona i la pertinença als respectius grups polítics dels quals formen part.