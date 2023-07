El Pi reitera la «necessitat» d'eliminar el carril bus VAO

El Pi-Proposta per les Illes Balears reitera la «necessitat» d’eliminar el carril bus VAO de l’autopista de Llevant. «Xerris amb qui xerris et demana que llevin aquest carril de l’autopista. Només crea més embossos i no soluciona l’accés a Palma», assegura en conseller insular Antoni Salas.

Salas reitera que el carril bus VAO està pensat per a «carreteres que tenen més de cinc o sis carrils i així poder agilitzar la circulació, però no en l’autopista de Llevant que només en té tres. A més, s’ha demostrat que no ha estat útil i no ha llevat els embossos d’aquesta entrada a Palma».

«Hi pot haver informes tècnics que un carril bus VAO dilueixi el trànsit, però en aquest cas no ha funcionat. Les entrades a Palma continuen embossades i necessitam cercar una solució», assegura Salas.