El Consell de Mallorca acorda sol·licitar l'eliminació del carril bus VAO i el màxim dels 80 km/h a la Via de Cintura

Aquest dimecres s’ha celebrat el primer Consell Executiu extraordinari del nou equip de govern del Consell de Mallorca. Els vuit consellers s’han reunit per primera vegada, encapçalats pel president de la institució insular, Llorenç Galmés.

La principal mesura acordada pel Consell Executiu és la sol·licitud d’una reunió amb la delegada del Govern espanyol a les Illes Balears, Aina Calvo, i amb la Direcció General de Trànsit per a eliminar el carril bus VAO. Galmés ha exposat que és una competència estatal però que «no volem perdre ni un minut i demanarem aquesta reunió per posar-nos a fer feina de forma immediata».

L’altra decisió acordada és la d’encarregar uns estudis tècnics per a establir un límit de velocitat a la Ma-20, la via de cintura, suprimint així el màxim dels 80 quilòmetres per hora. El president del Consell ha assenyalat que fins ara «ha augmentat la sinistralitat mortal» i que, per tant, «és una mesura fracassada». Amb la supressió del límit dels 80 quilòmetres per hora es vol «recuperar fluïdesa en el trànsit».