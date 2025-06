Promotors de construccions encalcen propietaris de terrenys de Son Sardina i els ofereixen milions d'euros perquè venguin

Aquests darrers dies, diversos propietaris de terrenys sense construir de Son Sardina ha viscut experiències similars destinades a fer-los posar a la venda les seves propietats.

Hi ha alguns promotors i representants legals d'aquests, que han anat casa per casa, a la barriada palmesana de Son Sardina, per trobar els propietaris dels terrenys sense construir que hi ha a la zona, per oferir-los «milions d'euros per una parcel·la».

Alguns dels representants legals dels promotors han cercat l registre de la propietat i han esperat a la sortida de la feina algun propietari per pressionar-lo perquè vengui.

Algun d'aquests promotors, ha arribat a oferir milions d'euros per una parcel·la» i, segons expliquen dos dels propietaris assetjats, «ens han oferit uns quants milions» i «ens han explicat que amb la nova normativa (PP-Vox) s'hi podran construir pisos». Un d'ells ha explicat que «m'han esperat fora de la feina per fer-me una oferta i quan els he dit que no m'interessava, m'han acusat d'insolidari!»