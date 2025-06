Veïns de Son Sardina i sa Garriga fan públic el «suport a les mobilitzacions docents»

Aquest dimarts, l'Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga ha organitzat una trobada i foto grupal amb la intenció de «fer arribar l'escalf i el suport de veïnats del poble a les mobilitzacions docents (d'escoles, instituts i facultats) contra els pactes en matèria d'educació PP-Vox».

L'objectiu de l'acció és, segons l’Assemblea, a més de donar suport, «mostrar que més enllà de les escoles, molta gent entén que la responsabilitat i l'autoritat educativa ha d'estar en mans d'aquells que eduquen, no d'uns grups polítics moguts pels seus interessos electoralistes, cada vegada més reaccionaris, banalitzadors del feixisme i xenòfobs (contra els treballadors i treballadores migrants, en concret)». En aquest sentit, des de l’Assemblea Popular, animen «a altres assemblees populars o de barri, ateneus i col·lectius autogestionats a replicar l'acció davant els atacs classistes i supremacistes que posen en escac un model d'educació pública que s'hauria d'ampliar i fer arribar a tothom, més que no trencar amb qualsevol horitzó d'ensenyament universal, de qualitat i compromès amb la memòria i la llengua, com pretenen PP i Vox».