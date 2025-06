Quatre dones surten de Mallorca per unir-se a la Marxa a Gaza i fan una crida a la mobilització contra el genocidi

Xisca, Reyes, Alejandra i Lucía: aquests són els noms de les quatre dones que sortiran des de Mallorca per unir-se a la Marxa Global a Gaza, una iniciativa civil que partirà el pròxim 13 de juny des del Caire amb l’objectiu d’arribar fins al pas fronterer de Rafah i trencar el bloqueig humanitari que l’Estat d’Israel imposa sobre la Franja de Gaza. L’acció, de caràcter internacional i pacífic, cerca visibilitzar i denunciar «el genocidi i els crims que perpetra dia rere dia l’estat terrorista d’Israel». Xisca Puig, jubilada de Lloseta, ha denunciat, visiblement emocionada, «la complicitat dels estats europeus, perquè si no fos per ells, aquesta gent no podria continuar cometent aquesta barbaritat contra un poble». Per la seva banda, Reyes Rigo ha afegit que «estam presenciant un holocaust retransmès i la ciutadania ha de fer alguna cosa, perquè les institucions i els governs no fan res». Entre les participants hi ha Lucía Muñoz, coordinadora de Podem Illes Balears i regidora a l’Ajuntament de Palma, que ha comparegut davant els mitjans: «Els governs no fan res i la ciutadania ha d’actuar. El que està fent el govern de Netanyahu amb el poble palestí és exactament el mateix que va fer Hitler amb la població jueva».

Muñoz ha agraït el suport rebut per part de diferents col·lectius i ha denunciat la «indolència i indiferència» institucional: «Volem denunciar la complicitat de l’Ajuntament de Palma, del Govern i de l'Estat espanyol. El silenci davant aquesta massacre ja és complicitat». Ahir mateix, el Ple de l’Ajuntament de Palma rebutjava una proposta de Podem per declarar Palma «Ciutat Lliure de l’Apartheid Israelí», una iniciativa d’adhesió al moviment internacional de Boicot, Desinversions i Sancions a Israel.

Una proposta que incloïa la ruptura de relacions institucionals, acadèmiques, culturals, esportives i comercials amb Israel, la prohibició de contractació pública amb empreses que col·laborin o financin el genocidi, la prohibició de celebració d’esdeveniments en espais municipals per part d’empreses que col·laborin amb el genocidi (com el que va celebrar Louis Vuitton al Castell de Bellver) i la prohibició d’atracar al port de Palma per a embarcacions que transportin armes o material bèl·lic a Israel. Les integrants de la marxa han estat acompanyades per representants de Mallorca per Palestina i la Plataforma Mallorca per la Pau, que han mostrat el seu suport a les participants i a la Flotilla de la Llibertat, alhora que han exigit l'Estat espanyol la protecció activa de les persones participants en la marxa, la ruptura de relacions amb Israel, un embargament total d’armes i la fi del bloqueig i del genocidi.

Les quatre dones viatjaran primer a Barcelona i, des d’allà, volaran cap al Caire, per desplaçar-se posteriorment al nord del Sinaí, on començarà la marxa a peu durant tres dies fins a la frontera amb Gaza. L’objectiu de la marxa és desbloquejar l’ajuda humanitària retinguda —prop de 3.000 camions, segons l’UNRWA— i augmentar la pressió internacional davant la situació d’emergència humanitària que viu el poble palestí. Muñoz ha recordat que el que passa a Gaza és comparable als crims del nazisme i que passarà a la història com un crim de lesa humanitat. «Per això feim aquest pas endavant: perquè cal aturar aquest conflicte, i perquè si els governs no actuen, ho farem els pobles», ha conclòs.