Toni Prats, de primer relleu del Correllengua a aplegapilotes de VOX

El proper director insular d'Esports serà qui, fins ara, havia estat una llegenda del futbol mallorquí, Toni Prats (Capdepera, 1971).

Qui va ser porter del Mallorca, Betis, Cèltic de Vigo i Hèrcules d'Alcant, ha caigut en el filat del caçador i activista extremista Pedro Bestard, amb el qual té relació ja que resideixen tots dos a Pòrtol.

El nomenament de Toni Prats es formalitzarà en les pròximes hores, però el personal de la Direcció Insular d'Esports ja coneix la identitat del nou responsable d'aquest àrea, amb epicentre en Sant Ferran.

La Direcció Insular d'Esports del Consell de Mallorca és la que té competències sobre l'esport base a l'Illa i té una important xarxa d'activitats centrada en els municipis.

Desset anys de futbolista professional

Va començar la seva carrera amateur a l'equip aleví de l'Escolar amb 11 anys. Llavors passà als infantils, temporada a la qual arribà a ser convocat per la Selecció Balear per un torneig en vistes de les olimpíades de Barcelona 92 anomenat Objectivo 92, fent campions d'Espanya d'aquesta categoria.

La temporada següent passà al Mallorca juvenil, on va estar dos anys per passar després al Mallorca B, on jugà dues temporades.

Seguidament, i ja en l'àmbit professional, a la temporada 1991-92, i durant 4 temporades va jugar en el primer equip del Mallorca, on va destacar com un dels millors porters de Primera Divisió. Serra Ferrer fou l'entrenador que el va pujar al primer equip. Va realitzar el seu debut en la màxima categoria espanyola amb el Reial Mallorca, el 3 de novembre de 1991, en un partit contra l'Athletic Club. Aquesta temporada el Mallorca, quedà coer de la categoria i baixà a Segona Divisió. A la temporada 1995/96 fitxa pel Real Club Celta de Vigo, on va disputar 41 partits en La Lliga (50 gols encaixats) i 2 de Copa del Rei (4 gols encaixats).

A la temporada 1996/97, i altra vegada de la mà de Serra Ferrer va fitxar pel Reial Betis.

Des d'aquell precís moment es va convertir a titular indiscutible en el Reial Betis durant 7 temporades, fins que en la temporada 2002/03 va ser reemplaçat per Pedro Contreras. Durant aquelles set temporades va viure una internacionalitat, grans resultats amb el Reial Betis així com una lesió inoportuna el desembre de 2004 que va provocar la titularitat de Toni Doblas. Va ser el primer porter de la Primera Divisió que va aconseguir marcar un gol de tir lliure directe; en va marcar exactament dos, contra el Reial Madrid i Club Atlético de Madrid en la mateixa temporada.

La temporada 2004/05 es va passar l'any pràcticament en blanc, lesionat a un genoll per Zinédine Zidane en el partit Reial Betis-Reial Madrid. Tornà en el penúltim partit de Lliga, contra el Reial Saragossa, i va fer la seva última actuació amb el conjunt bètic davant el Mallorca. El juliol de 2005 va tornar al club dels seus inicis, el Mallorca.

El juliol de 2007 va fitxar per l'Hèrcules CF. Jugà els 7 primers partits de la temporada 2007/08 a Segona Divisió i no va tornar a jugar més a causa d'una lesió. El 7 de març de 2008 va anunciar públicament la seva retirada del futbol com a jugador professional.

Prats, en ser un dels pocs jugadors mallorquins de la seva època, va ser un jugador molt estimat per l'afició i compromès amb la societat, com ho demostra el fet que en el seu moment més àlgid com a esportista, va ser el primer portador de la Flama de la Llengua en el primer Correllengua de 1995.