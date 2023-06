El Parlament es constituirà el 20 de juny

El president del Parlament, Vicenç Thomàs, ha signat aquest divendres la resolució per a convocar la sessió constitutiva del Parlament de la XI legislatura, que serà dimarts que ve, 20 de juny, a les 11.00 hores.

La resolució es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament aquest mateix divendres, així com al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Fonts parlamentàries han detallat a Europa Press, sobre la petició del PP d'endarrerir la decisió de fixar una data per a la constitució de la cambra autonòmica, que aquesta sol·licitud no es va realitzar per escrit, i per això no hi ha res a contestar.

Segons estableix l'article 12 de la Llei electoral de les Illes Balears, 33 diputats corresponen a Mallorca, 13 més a Menorca, 12 a Eivissa i un a Formentera.