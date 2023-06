El PP demana que es paralitzi la constitució del Parlament, prevista per al dia 20, per a continuar la negociació amb l'extrema dreta

El Partit Popular ha sol·licitat al Parlament que retardi la decisió de fixar una data per a la constitució de la cambra autonòmica, prevista previsiblement per al proper 20 de juny, per a continuar amb la negociació amb VOX.

Tot i això, fonts del PP han aclarit que aquesta convocatòria de la sessió constitutiva es pot celebrar aquell mateix dia, ja que el reglament del Parlament preveu que es pugui organitzar amb 48 hores d'antelació, per la qual cosa encara quedarien aquest dijous i divendres com a dies hàbils perquè es produeixi la crida.

Aquesta decisió s'ha pres aquest dimecres en el marc de la negociació que mantenen el PP i VOX per a negociar la investidura de Marga Prohens com a presidenta del Govern hores després del preacord de governabilitat del PP amb l'extrema dreta al País Valencià.

En aquesta reunió, s'han iniciat les negociacions amb vista a «un acord programàtic que permeti la investidura de Marga Prohens», segons ha indicat el PP. El PP hauria posat sobre la taula la seva proposta de reforma fiscal i les mesures de suport a les famílies, mesures que estaria disposat «a ampliar si fos necessari».

A més, el PP ha assegurat que «en tot moment» ha mantengut la seva postura d'una «investidura per a la formació d'un Govern en solitari», i per això les negociacions continuaran els propers dies.