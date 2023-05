La plataforma 'Candidatura unitària de país' apel·la per una llista conjunta d'Ara Més i El Pi a les eleccions generals

Els impulsors de la campanya per una candidatura unitària han compartit novament el seu manifest davant la convocatòria d'eleccions generals per aquest estiu. La plataforma afirma que «és imprescindible que les Balears comptin amb una representació pròpia al Congrés de diputats, i que els partits de país no han assolit mai aquest objectiu presentant-s'hi per separat».

La plataforma anima els partits del país a presentar-se conjuntament, quelcom que ja fan els partits ecosobiranistes de cada illa sota el ventall de l'agrupació Ara Més. Reconeixen que «la data de les eleccions dona poc marge de temps per donar a conèixer la llista unitària a tota la població», però igualment consideren que és una bona ocasió per posar en marxa el projecte.

Recorden que les candidatures de país han demostrat ser perfectament viables a l’anomenada «Espanya que es buida», tot fent referència al diputat que sortí elegit per la província de Terol. Argumenten que les Illes Balears no n'han de ser una excepció perquè «és el territori més perjudicat per l'espoli fiscal i la manca de finançament estatal».

La campanya per una candidatura unitària manté oberta la recollida d'adhesions a la seva pàgina web i, tal com expliquen al manifest, fan la crida per a les properes eleccions generals i per a totes les que siguin necessàries «fins assolir l'objectiu de disposar d'una veu pròpia a Madrid».