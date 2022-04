Ara Més es presenta com a l'alternativa «viable» per aconseguir representació a Madrid

Ara Més s'ha presentat aquest divendres com a una nova formació política, fruit de l'acord entre entre diversos partits insularistes i progressistes amb l’objectiu de dotar les Illes Balears d’una veu representativa i efectiva a Madrid.

La nova marca és una aposta decidida per oferir una alternativa viable i seriosa, en la que Més per Mallorca, Més per Menorca, Ara Eivissa i persones independents de de totes les illes es presentaran conjuntament a les eleccions al Congrés dels Diputats.

Així, per tant, concorrerà a les eleccions generals una llista insularista que per primera vegada aglutinarà les quatre illes, ja que des d’Ara Més consideren fonamental treballar des del Congrés dels Diputats per aconseguir que la veu de la ciutadania de les Illes Balears sigui escoltada i les seves necessitats siguin ateses.

La plataforma política vol fer possible que les aspiracions i interessos compartits dels illencs tenguin un trasllat directe al Congrés espanyol per mitjà de representats que no es subjectin als interessos partidistes propis de les formacions d’àmbit estatal i que, com fan altres forces similars, incideixin i siguin decisius en les polítiques del Govern d'Espanya.

Segons que ha exposat la portaveu d’Ara Més, l’exdiputada per Formentera, Sílvia Tur, «les Illes són territoris singulars i amb necessitats diverses, però es tracta de satisfer les reivindicacions compartides –com per exemple la millora del finançament i dels serveis públics, o els problemes de connectivitat– i també les que són estratègiques per cadascuna de les illes». És a dir, «treballarem per allò que és bo per al conjunt però també de forma específica per a cada illa».

A més, Tur ha incidit que la insularitat és un «tret diferencial que mereix una especial protecció per part de l’Estat». La portaveu ha fet èmfasi en la necessitat d’un canvi de visió del fet insular: «La insularitat ha de ser objecte d’especial protecció i, a la vegada, un element característic que ens enforteixi i ens permeti accedir a projectes moderns i recursos extraordinaris, als quals si no fóssim illes no hi podríem optar».

Al respecte, l’exdiputada ha exemplificat aquesta idea amb el cas de la prohibició de les bosses de plàstic que Formentera va poder establir l’any 2010 de manera pionera gràcies als avantatges que atorga el fet de ser una illa.

Durant la presentació de l'acte a l'Espai Suscultura, que ha comptat amb l'actuació musical d'Alicia Olivares, ha quedat clar que la dinàmica d'Ara Més, és pròpia i autònoma ja que s’'ha decidit que no sigui marcada per les agendes dels diferents partits que la conformen perquè, d'aquesta manera, i en qualsevol dels escenaris, Ara Més tendrà continuïtat més enllà de la convocatòria electoral.

En aquest sentit, Ara Més treballarà des de la proximitat a la ciutadania en cadascuna de les illes i es farà ressò de les qüestions que es perceben amb una major preocupació social. Els diferents representats polítics que han intervingut en l’acte, han coincidit en què Ara Més «obtindrà el suport d'un electorat insularista que no ha aturat de créixer en els darrers anys i que fins ara no ha tengut un projecte estable i representatiu de totes les illes en el qual confiar».