Alzamora: «Ens deixarem la pell plantant cara a la dreta rància i als ultres intolerants»

El secretari general de MÉS per Mallorca, Jaume Alzamora, ha reconegut que la formació ecosobiranista no s'esperava els resultats de les eleccions -els mateixos quatre escons de la legislatura anterior al Parlament-.

En la roda de premsa de la nit electoral, MÉS ja va reconèixer que no havien aconseguit els seus propòsits, i aquest dilluns Alzamora ha utilitzat el seu compte de Twitter per explicar que «des de l'absoluta sinceritat i honestedat he de reconèixer que no hem obtingut els resultats esperats i desitjats».

Alzamora ha afegit que és cert que «som l'única força progressista que es manté», però considera que això no és suficient i que estan disposats a deixar-se la pell «plantant cara a la dreta rància i als ultres intolerants».

Lluís Apesteguia també ha utilitzat Twitter per assegurar que, malgrat els resultats, des de la formació seguiran defensant «les propostes valentes i els principis ferms que ens caracteritzen, a disposició de la gent i dels moviments socials per reconstruir l'alternativa a través bé del mallorquinisme i l'esquerra ecologista».

Per la seva banda, Neus Truyol també ha reaccionat a l'auge de la dreta dient que plantaran cara i seguiran lluitant «pel decreixement turístic, més necessari que mai davant un canvi climàtic devastador. Una altra economia és imprescindible!»

