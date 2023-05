MÉS lamenta no haver assolit els dos propòsits marcats: una majoria progressista a les Balears i que els sobiranistes la liderassin

MÉS per Mallorca queda amb els mateixos quatre escons de la legislatura anterior al Parlament. La formació «no ha aconseguit els seus propòsits», malgrat ser «l'únic partit del bloc progressista que ha mantingut els resultats a les tres institucions del país». Així ho ha remarcat el candidat de MÉS al Govern de les Illes Balears, Lluís Apesteguia.

Els propòsits marcats per la formació per a aquestes eleccions que eren aconseguir una majoria progressista a les Balears i que els sobiranistes la liderassin.

Pel que fa a la capital, la cap de llista de la formació a Cort, Neus Truyol, ha qualificat de «mala notícia per als veïns» que tampoc no es pugui reeditar el pacte de Govern a l'Ajuntament de Palma. Tot i mantenir els mateixos representants a Cort (3), el bloc progressista no arriba a la majoria necessària per a tornar a governar.

Truyol ha manifestat que el seu partit treballarà per mantenir «la confiança» dels ciutadans els propers quatre anys i ha demanat «fer una feina d'anàlisi» davant les «altes xifres d'abstenció».