Francina Armengol: «Les cures encara recauen en les dones i moltes d'elles no estan preparades professionalment»

La Secretària General del PSIB-PSOE, presidenta del Govern i candidata a la reelecció, Francina Armengol, s'ha compromès aquest dissabte a crear una 'Targeta Cuidadora' per a garantir el dret a «la desconnexió» de totes les persones, majoritàriament dones, cuidadores no professionals de les Balears. Un compromís que ha anunciat a un acte on han assistit més de 100 persones en representació de 25 entitats del Tercer Sector Social.

D'aquesta manera, Armengol ha explicat que «volem cuidar a les persones que cuiden perquè sovint no tenen elecció i es veuen obligades a renunciar al seu propi temps per dedicar-se a les cures», i hi ha afegit que «és per això que volem garantir el dret al lleure de les persones cuidadores, majoritàriament dones, mitjançant una targeta cuidadora que comptarà amb una bossa d'hores perquè les persones que cuiden de familiars en situació de dependència o hospitalitzades de llarga durada puguin gaudir del seu temps personal».

Segons ha explicat Armengol l'administració pública del Govern es farà càrrec de la cura de la persona a la qual estan cuidant per una sèrie d'hores aconseguint el dret al lleure. L'objectiu d'aquesta targeta cuidadora és que arribi a 3.000 persones cuidadores abans de l'any 2027. «Volem implantar aquest dret al lleure perquè moltes vegades les persones cuidadores veuen minvada la seva salut mental i física a causa de la feina de cuidar a les persones que estimen», ha dit.

Per part seva, la Secretària General de la Federació Socialista de Mallorca, presidenta del Consell de Mallorca i candidata a la reelecció, Catalina Cladera, ha exposat que «des del Consell ens comprometem a fer que el Servei d'Atenció Integral a Domicili (SAID) arribi a Palma i a tots els municipis de Mallorca». «És un servei que està donant molt bons resultats i que volem ampliar i consolidar arreu de l'illa», ha dit.

Finalment, el batle de Palma i candidat del PSOE a revalidar la batlia, José Hila, ha explicat que «Palma serà una ciutat cuidadora, que t'ajudi a ser feliç i que posi les persones al centre». «Incrementarem els centres de dia, el millor equipament que pot tenir un barri; augmentarem la feina comunitària i avançarem en la concertació de serveis», ha dit. Hila també ha assegurat que «els patis de les escoles es convertiran en espais de conciliació i posarem serveis de cangur a les activitats municipals».