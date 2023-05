El PSIB rebutja el sorteig i diu que obrirà i tancarà el debat d'IB3 per ser «la llista més votada»

El número dos de la candidatura del PSIB al Parlament per Mallorca a les properes eleccions del 28M, Iago Negueruela, ha rebutjat el sorteig com a mètode de repartiment de l'ordre d'intervencions en el debat d'IB3 de diumenge que ve i ha assegurat que la candidata del seu partit a presidir el Govern, Francina Armengol, l'obrirà i tancarà perquè és «la llista més votada».

Així s'ha manifestat Negueruela, després de ser demanat per les queixes que han presentat la resta de partits davant la Junta Electoral Central (JEC) per aquesta qüestió i després que l'ens hagi traslladat als partits polítics que Armengol obrirà i tancarà les intervencions.

En ser interrogat per aquesta matèria durant un acte de partit, Negueruela ha explicat que el PSIB ha «acceptat» la proposta feta per IB3 i ha acusat el PP de «no respectar els resultats electorals», cosa que, al seu parer, sí que va fer el PSIB fa quatre anys quan «la llista més votada va ser la llista la de Gabriel Company i no va fer cap estratagema per substituir l'ordre d'intervencions». «Simplement es va respectar la democràcia i la democràcia no se sorteja, es tria», ha dit.

«Als debats que s'han celebrat a les Balears sempre s'ha respectat la llista més votada perquè és el que ha dit la ciutadania», ha recalcat del PSIB.

«Crida l'atenció d'aquesta petició que ara es triï l'ordre d'intervencions per sorteig. Doncs no, perquè la ciutadania fa quatre anys va triar i no es va sortejar, per tant qui ha d'explicar els canvis de postura és el PP, que ara no acata els resultats», ha destacat, i ha afegit que «s'està intentant confondre la ciutadania en no explicar quines són les regles del joc».