IB3 recula i confirma que Francina Armengol obrirà i tancarà el debat electoral

El director general d'IB3, Andreu Manresa, ha informat als partits polítics que la candidata del PSIB a la presidència del Govern i líder de l’executiu, Francina Armengol, obrirà i tancarà el debat electoral que se celebrarà aquest diumenge a la televisió autonòmica.

Manresa s'ha adreçat al PSIB, PP, Ciutadans, Unides Podem, MÉS per Mallorca, Vox, El Pi, Més per Menorca i Gent per Formentera-PSIB per a comunicar-los com es farà finalment el debat.

D’aquesta manera, la primera intervenció es farà d’una representació major a la menor obtenguda a les eleccions autonòmiques del 2019 i la darrera intervenció, de menor a major, seguint els mateixos criteris.

Manresa argumenta que l’organització del debat entra dins de l’autonomia de l’entitat i defensa que la fórmula utilitzada és la que s’adapta millor a la llei general del règim electoral.

En relació amb l’ordre dels blocs i la posició dels candidats, afegeix, es farà seguint l’acord assolit a la reunió del dilluns passat.

Dilluns, tots els grups amb representació parlamentària varen ser convocats a les instal·lacions d’IB3 a una reunió per a abordar la dinàmica del debat. En aquesta reunió, es va acordar per unanimitat de tots els grups sortejar la ubicació de les formacions al plató, l'ordre dels blocs temàtics i l'ordre d'intervenció per a garantir la igualtat de condicions en el debat. No obstant això, al dia següent es va convocar novament els partits per a informar del canvi.

Aquesta nova informació per part d'IB3 ha duit queixes per part dels partits polítics.