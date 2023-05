Queixes i disputes entre els partits pel funcionament del debat electoral d'IB3

El Consell de Direcció d'IB3 va aprovar per unanimitat el passat dia 2 de maig el pla de Cobertura de l'Ens per les Eleccions autonòmiques i locals de 28 de maig, que preveu la celebració d'un debat entre els candidats dels partits amb representació al Parlament pel pròxim 14 de maig.

Aquest dimarts 9 de maig, el portaveu del PP a les Balears, Sebastià Sagreras, ha apuntat que «Presidència del Govern mana sobre la televisió pública» perquè, després d'acordar entre tots els partits el funcionament i l'ordre del debat electoral, «el Consolat rectifica i fa rectificar a IB3».

El candidat de Més per Menorca al Parlament, Josep Castells, s'ha afegit a la queixa i ha explicat a través del seu compte de Twitter que «el resultat de la votació de la qual surt l'ordre de les intervencions del debat no ha agradat al PSOE, i avui es queixa a IB3, qui convoca amb mitja hora de temps una reunió per desfer l'acord». Per la seva banda, el secretari d'organització de Més per Menorca, Eduard Riudavents, ha qualificat d'«impresentable» aquesta maniobra.

Des de MÉS per Mallorca han demanat «imparcialitat» a IB3 Televisió, així com al seu director general, Andreu Manresa, pel que fa a l’organització del debat electoral previst per aquest pròxim diumenge. En aquest sentit, la formació ecosobiranista critica que IB3 i el PSIB-PSOE vulguin modificar els acords adoptats per unanimitat entre totes les formacions polítiques pel que fa a l’ordre d’intervencions dels candidats.

Així, MÉS per Mallorca anuncia que presentarà un recurs davant la Junta Electoral en cas que, finalment, l’ens públic aposti per canviar els acords de la reunió entre els responsables de comunicació dels diferents partits a la qual es va sortejar l’ordre d’intervenció i de disposició dels candidats.

Per part d'Unides Podem han criticat que IB3 «es plegui davant del PSOE» en negar-se a complir amb el resultat del sorteig del debat electoral. A més, insten el PSIB a recórrer davant la Junta Electoral l'acord al qual ells mateixos varen donar llum verda «si la seva opinió sobre el debat ha canviat».

😡Això és gravíssim. https://t.co/EGxcePaxTB — Sebastià Sagreras (@Tia_Sagreras) May 9, 2023

Debat d'IB3: ahir es decideix, per unanimitat dels partits, fer 1 votació de la qual surt l'ordre d'intervencions, col·locació al plató...El resultat de la votació, però, no agrada a PSOE i avui es queixa a IB3, qui convoca amb mitja hora de temps 1 reunió per desfer l'acord 🤷🏻‍♀️🫣 — Josep Castells (@pepcastells) May 9, 2023