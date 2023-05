MÉS per Mallorca denuncia que l'anunci de compra de sòl militar del Govern espanyol no inclou cap municipi de les Balears

Aquesta setmana, al ple del Senat, el Govern espanyol ha vetat una esmena on MÉS per Mallorca reclamava, en el marc de la nova Llei d'habitatge, que els béns i beneficis del patrimoni públic immobiliari dels ministeris de Defensa i Interior passessin a ser «habitatge social protegit».

El senador autonòmic de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal, ha valorat «de forma fortament negativa» aquest vet, i ha destacat que arriba «el mateix dia que el Consell de Ministres aprova que el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana compri sòl a Defensa per construir 20.000 habitatges assequibles a 36 municipis de l'estat».

«Com és que entre els 36 municipis de comunitats ben diferents com La Rioja, Múrcia, Madrid, Ceuta o Cantàbria, no n'hi ha cap de les Illes Balears?», ha demanat Vidal. El senador ha recordat que després que l'Estat espanyol intervingués amb la compra de sòl militar en desús als terrenys de Son Busquets, a Mallorca, o Ca N'Escandell, a Eivissa, «era necessari que continués i no deixés els municipis de les Balears desatesos en aquest sentit».