Negueruela nega «electoralisme» en la proposta de la jornada laboral de quatre dies del Govern

El portaveu del Govern i conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha assegurat que les ajudes per aplicar la jornada laboral de quatre dies «no són un tema electoralista».

Fa uns dies, la presidenta del Govern i candidata a la reelecció pel PSIB, Francina Armengol, va avançar que l'executiu treballava en una convocatòria d'ajuts adreçada a les empreses que vulguin posar en marxa la jornada laboral de quatre dies setmanals per als seus treballadors. L'anunci va despertar algunes veus discordants, com per exemple les de qui

Negueruela ha precisat aquest dilluns que l'executiu vol dur a terme el projecte de les ajudes «per veure com implementar diferents formes de treball que facilitin la conciliació. L'objectiu és estimular a través d'una prova pilot a les empreses que vulguin posar en marxa la jornada laboral de quatre dies, en cap cas es pretén que sigui una obligació».

El portaveu del Govern ha enviat un missatge a les patronals reticents, exposant que «quan es donen més oportunitats de conciliació, es redueixen dràsticament els índexs d'absentisme».